Міліція затримала чоловіка, який погрожував підривати маршрутки

Працівники карного розшуку затримали 37-річного жителя райцентру Тарутіне Одеської області, який вимагав переказати йому на вказаний рахунок електронні гроші (web-money) в сумі понад 11 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області.

У разі несплати вказаної суми він загрожував терористичними актами в громадському транспорті, зокрема, підривати маршрутки на території Одеси.

Отримавши електронною поштою повідомлення від невідомого терориста, який погрожував привести в дію кілька бомб, встановлених в одеських маршрутках, місцеві оперативники провели низку оперативно-розшукових заходів і зуміли встановити особу відправника погрозливих повідомлень.

За словами заступника начальника карного розшуку Одеського міськУВС Олександра ДОКІЙЧУКА, «оперативним шляхом була встановлена адреса відправника, встановлений відправник, яким виявився житель смт Тарутіне Одеської області. Він був затриманий і дає свідчення».

Зокрема, затриманий не заперечує, що написав і відправив на адресу МВС листа з погрозами, підготувавши текст за здалегідь. Після чого прибув до Одеси, зайшов в інтернет-клуб, розташований у центрі міста, і відправив звідти електронне повідомлення на адресу МВС, який знайшов у мережі, і почав чекати результатів, - знайдуть його чи ні. За словами затриманого, він «був упевнений у тому, що міліція встановить того, хто так безглуздо пожартував».

Наразі слідство вирішує питання про порушення кримінальної справи.