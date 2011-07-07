Болгарія планує різко скоротити імпорт російського газу

ВАТ "Газпром" може втратити ще одного споживача у Європі. Слідом за Хорватією, Болгарія розраховує різко скоротити закупівлі російського газу - з нинішніх 2 млрд. кубометрів до 500 млн.

Як пише російська газета «КоммерсантЪ», країна сподівається на збільшення власного видобутку, закупівлю газу в Туреччині, а також на розробку сланцевого газу.

Про те, що Болгарія має намір у найближчі два-три роки відмовитися від довгострокових контрактів з "Газпромом", заявив міністр економіки, енергетики і туризму Трайчо ТРАЙКОВ. За його словами, країна прагне до того, щоб купувати у Росії не більш як 500 млн. кубометрів газу на рік: це означає падіння російського експорту до Болгарії вчетверо. Зараз країна споживає 2,5 млрд. кубометрів газу на рік, з яких 2 млрд. надходять з Росії - головним чином через швейцарську Overgas Inc (контролюється "Газпромом" і болгарською "Овергаз") та інших посередників. Як заявив міністр, зменшити частку російського газу Болгарія планує за рахунок власного видобутку і закупівель газу у альтернативних постачальників.

У першу чергу, Болгарія розраховує на регіональну компанію Direct Petroleum, яка найближчим часом почне дослідження покладів газу в Ловечі (центральна частина країни). Запаси родовища оцінюються на рівні 10 млрд. кубометрів, і за рік-два "там реально видобувати до 1 млрд. кубометрів на рік", підкреслив міністр. Крім того, в планах Болгарії зберігається будівництво газопроводу до Туреччини, яким можна одержувати до 1 млрд. кубометрів азербайджанського газу "вже у 2012 році". Також, додав міністр, Болгарія розраховує на будівництво газопроводу до Румунії на півночі і до Греції на півдні, не говорячи вже про Nabucco, який має забезпечити Європу газом з Азії в обхід Росії. Таким чином, підсумував міністр, у найближчі два-три роки зменшити частку російського газу в енергобалансі Болгарії і відмовитися від довгострокових контрактів з "Газпромом" реально. У "Газпромі" його заяву не коментували.

Це не перша заява болгарської влади про намір скоротити імпорт російського газу. Зокрема, йшлося про розробку родовищ сланцевого газу, запасів якого в Нові-Пазарі (у північно-східній частині Болгарії) "вистачить на 300 років уперед". Проект розробки вже є - ним зацікавилася американська Chevron, що заявила про готовність вкласти у дослідження і розвідку 30 млн. євро.

Водночас, Болгарія бере участь у будівництві російського газопроводу South Stream - усі необхідні угоди вже підписані.

Одна з європейських держав вже відмовилася від імпорту російського газу - з 2011 року його перестала купувати Хорватія, куди "Газпром" продавав близько 1 млрд. кубометрів на рік. Хорватія, нагадаємо, замістила ці обсяги за рахунок італійської ENI. Хорватська INA Group тоді повідомила, що її дочірня Prirodni plin підписала з ENI трирічний контракт на постачання до 750 млн. кубометрів на рік.