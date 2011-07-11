Чи варто запрошувати родичів у свій бізнес

У понеділок, 18 липня, в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться засідання першого в Україні "Клубу сімейного бізнесу" на тему: «Сімейний бізнес в Україні: мрії і реальність» .

Про це повідомляє модератор клубу і засновник першої в Україні "Школи сімейного бізнесу" Олена ЛАМАНОВА.

За її словами, сьогодні все частіше можна почути розмови про сімейний бізнес, проте на саме словосполучення «сімейний бізнес» люди реагують по-різному: одні песимістично, припускаючи, що в нашій країні це дуже важко і неефективно, інші – з великим інтересом і ентузіазмом, розуміючи, що розраховувати можна тільки на себе.

Як зазначила експерт, відкриваючи сімейний бізнес, люди стикаються з багатьма проблемами: кому за що відповідати, чи варто запрошувати родичів у бізнес і на яких умовах, як себе позиціонувати, як збудувати бренд свого бізнесу й іншими.

Обговоренню цих питань буде присвячена дискусія в агентстві УНІАН.

На засіданні учасники будуть ділитися досвідом і обговорювати питання:

• Що таке сімейний бізнес в Україні?

• Для чого створюється сімейний бізнес, і чим він відрізняється від бізнесу несімейного?

• Які переваги і основні ризики сімейного бізнесу в Україні?

• Як почати сімейний бізнес? Які потрібні ресурси?

• Як грамотно розподілити ролі і функції в сім`ї і бізнесі?

Учасниками "Клубу Сімейного Бізнесу" можуть бути власники сімейного бізнесу, наймані співробітники в «сімейній компанії», а також усі бажаючі почати сімейний бізнес.

Дата проведення – 18 липня, понеділок. Початок о 19.00. Адреса – Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про умови участі можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН. Олена ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми в комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес-тренер, засновник і директор компанії «Трилліум™» м. Київ , автор і керівник проектів: «Школа лінійного керівника» і «Школа сімейного бізнесу». Досвід роботи у сфері навчання і розвитку - з 1992 року (18 років).