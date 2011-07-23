МЗС: Українців серед загиблих та поранених в Норвегії нема

Громадян України серед загиблих або поранених внаслідок терактів на острові Утейя поблизу норвезької столиці Осло немає.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Інформація про громадян України, загиблих або поранених внаслідок інциденту, на адресу Посольства не надходила. Посольство України в Королівстві Норвегія перебуває на постійному зв’язку з оперативним центром МЗС Норвегії», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Королівстві Норвегія та в Департаменті консульської служби МЗС України.