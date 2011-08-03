Ландіка поки не позбавлятимуть депутатського мандата

Питання про позбавлення мандату депутата Луганської міської ради Романа Ландіка не підніматиметься до рішення суду. Про це в коментарі Тижню заявив заступник начальника управління внутрішньої політики та інформації Луганської міськради Олександр Савенко.

«Поки нема рішення суду давати коментарі з цього приводу було би завчасно. Тому що процедура позбавлення його депутатського мандату без рішення суду є, але вона достатньо тривала. Ми прийняли ті міри, які могли бути на нашому рівні, тобто він звільнений з посади керівника постійної комісії, виключений з Партії регіонів», – зазначив Савенко.

На уточнююче запитання, чи піднімалося питання про позбавлення Ландіка депутатського мандату, Савченко відповів:

«На якій підставі. Без рішення суду».

Нагадаємо, за інформацією Генпрокуратури, депутат Луганської міськради Роман Ландік утримується під вартою у Федеральній казенній установі Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Краснодарському краю.

Раніше ЗМІ повідомили, що Ландіка забрали із Краснодарського СІЗО. «Нещодавно приїжджали ваші - в тому числі і правоохоронці - і забрали його», - повідомив представник міліції.

Як відомо, в ніч з 3 на 4 липня цього року в Луганську, у ресторані «Баккара», стався інцидент за участю сина народного депутата Володимира Ландіка - депутата Луганської міської ради Романа Ландіка. На відео було зафіксовано, як він б`є відвідувачку ресторану. Сам Роман Ландик заперечував факт нападу на дівчину.

7 липня проти Романа Ландіка була порушена кримінальна справа. Пізніше оголошеного в розшук Романа Ландіказатримали під Краснодаром (Росія).

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пообіцяв, що найближчим часом буде вирішено питання про екстрадицію Ландіка.