Торговці людьми продали в Кіпр і Ліван 30 українок

У Сумах вироком Ковпаківського районного суду за торгівлю людьми до тривалих строків позбавлення волі засуджено п`ятеро учасників організованого злочинного угрупування.

Як повідомила УНІАН співробітниця прес-служби прокуратури Сумської області Марина ФІЛЬЧЕНКО, члени угрупування протягом 2006-2009 років завербували, перемістили через державний кордон України й продали іноземцям з метою сексуальної експлуатації на Кіпр і до Лівану 30 місцевих жительок. За свої послуги злочинці незаконно отримали винагороду в сумі 100 тисяч американських доларів.

Злочинців засуджено на строк від 3 до 10,5 років.