У Харкові всі тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути

У Харкові всі тролейбуси та трамваї КП «Міськелектротранс» вийшли на маршрути міста за графіком.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 серпня, працівники тролейбусного депо №3 ХКП «Міськелектротранс» провели акцію протесту перед будівлею Харківської облдержадміністрації на площі Свободи.

На маршрути не вийшли 74 тролейбуси. Працівники «Міськелектротрансу» вимагали у триденний строк погасити двомісячну заборгованість із заробітної плати, відновити відрахування до Пенсійного фонду України, припинити реорганізацію підприємства шляхом дроблення на менші. Також робітники комунального підприємства висловили занепокоєння через можливі звільнення внаслідок реорганізації ХКП «Міськелектротранс»

Зокрема, у зв’язку з реформуванням ХКП «Міськелектротранс», рішеннями сесії Харківської міськради в місті створено п’ять комунальних підприємств - «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо» «2-ге тролейбусне депо», «3-тє тролейбусне депо» і «Міськелектротранссервіс». Нові підприємства почнуть роботу 15 серпня.