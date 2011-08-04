У Києві горить склад тканин
12:38, 04 серпня 2011Суспільство
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Працюють 5 пожежних розрахунків
У Голосіївському районі Києва ліквідовують пожежу на складі тканин.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Києві.
Зокрема, за їх даними, інформація про пожежу на вулиці Деревообробній, 5, що в Голосіївському районі столиці, надійшла о 09.52.
Встановлено, що за даною адресою знаходиться склад із тканиною. Площа пожежі становить орієнтовно 160 квадратних метрів.
На місці пожежі працюють 5 розрахунків на основній та спеціальній пожежній техніці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі пожежу локалізовано.
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