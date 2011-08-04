У Києві горить склад тканин

У Голосіївському районі Києва ліквідовують пожежу на складі тканин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Києві.

Зокрема, за їх даними, інформація про пожежу на вулиці Деревообробній, 5, що в Голосіївському районі столиці, надійшла о 09.52.

Встановлено, що за даною адресою знаходиться склад із тканиною. Площа пожежі становить орієнтовно 160 квадратних метрів.

На місці пожежі працюють 5 розрахунків на основній та спеціальній пожежній техніці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі пожежу локалізовано.