У Львові проведуть Пивну олімпіаду

У Львові 10 серпня відбудеться Пивна олімпіада, метою якої є підвищення рівня обслуговування персоналу до міжнародних стандартів в рамках підготовки до проведення в місті матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як поінформував координатор навчального центру Галицької школи гостинності Андрій КАРДАШ, Пивна олімпіада складатиметься з теоретичної та практичної частин.

«На теоретичній частині відвідувачі ознайомляться з історією цього напою, основами пивоваріння та умовами його зберігання. Крім того, вони дізнаються про те, який вид пива підходить до яких страв, який вплив воно має на людей та світову економіку. Практична частина буде у вигляді змагання серед гостей з правильного розливу пива», - інформує прес-служба міської ради.

«Мета акції – підвищити рівень обслуговування персоналу до міжнародних стандартів, якого особливо будуть очікувати гості Львова під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Адже бездоганно розлите пиво – це, перш за все, візитна картка ресторану, вияв вишуканої гостинності», - сказав А.КАРДАШ.

Учасників Пивної олімпіади оцінюватиме професійне журі, до складу якого входитимуть пивовари, ресторатори та бармени.

Вперше цей захід проведуть у Львові, а потім і в інших приймаючих Євро-2012 містах України, зазначається у повідомленні.