Від вибуху на луганській шахті постраждали 23 гірники

За уточненими даними, внаслідок вибуху метану на шахті "Краснокутська" Луганської області постраждали 23 гірника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

4 постраждалих шахтарів перебувають у тяжкому стані, 19 – у стані середнього ступеню тяжкості, додали в МНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, об 11.40 в місті Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" стався вибух повітряно-метанової суміші.

За даними МНС, аварія сталася на горизонті 155 метрів під час демонтажу лави пласта, при включенні лебідки.

Всього на момент аварії в шахті перебували 224 особи, на аварійній ділянці – 37.

Роботи на шахті не припинялися.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху постраждали 26 гірників шахти «Краснокутська».