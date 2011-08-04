20 тисяч осіб підуть в армію і 5500 - до внутрішніх військ

В Україні у ході осінньої призовної кампанії у жовтні - листопаді 2011 року на строкову військову службу буде призвано 26,6 тис. громадян.

Відповідну постанову від 3 серпня № 818 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, 20 тис. осіб буде призвано до Збройних сил, 5,5 тис. - до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, 1,1 тис. - до Державної спеціальної служби транспорту.

Обсяг видатків на проведення призову становитиме 1 млн. 715,7 тис. грн.

Крім того, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ і Міністерству інфраструктури до 1 жовтня перерахувати кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до внутрішніх військ МВС та Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 894 тис. 520 грн. та 178 тис. 904 грн. відповідно.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням осіннього призову.