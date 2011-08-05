Учорашній вибух на шахті стався через цигарки?

Фахівці не виключають, що вчорашній вибух метану на шахті «Краснокутська» в Луганській області міг статися через куріння гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Віктор ШАЙТАН заявив сьогодні на брифінгу в МНС.

Він нагадав, що 4 серпня на шахті «Краснокутська» держпідприємства «Донбасантрацит», стався спалах метану, внаслідок якого постраждали 23 гірники.

Відповідаючи на питання, чи є на сьогодні попередні висновки щодо причин цієї аварії, В.ШАЙТАН сказав, що Держгірпромнагляд створив спеціальну комісію з розслідування причин вибуху, представники якої на даний момент обстежують місце НП.

В.ШАЙТАН зазначив, що під час обстеження у шахті було знайдено декілька пачок цигарок.

Він додав, що ймовірною причиною спалаху газу могло стати куріння у шахті.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 серпня, через спалах метану на відокремленому підрозділі «Шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» постраждали 23 гірники. Один з гірників помер вчора у лікарні Красного Луча.

За даними МНС, аварія сталася на горизонті 155 метрів під час демонтажу лави пласта, при включенні лебідки.

Усього на момент аварії у шахті перебували 224 особи, на аварійній ділянці – 37.

За фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу.