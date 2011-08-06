Українські військові підрозділи пройшли оцінку НАТО 2-го рівня

5 серпня в центральному військовому містечку Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, відбулася урочиста церемонія закриття українсько-американського тактичного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2011”.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

На стройовому плацу військового містечка вишикувались підрозділи 13 країн-учасниць. У навчанні брали участь близько 1400 військовослужбовців з України, США, Великої Британії, Канади, Польщі, Білорусі, Молдови, Сербії тощо.

Із промовою до учасників звернулися співкерівники навчання з української та американської сторін: заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав НАЗАРКІН та координатор проектів міжнародного військового співробітництва Командування Сухопутних військ США в Європі Кевін ВОЛК.

«Військовослужбовці країн-учасниць показали свій професіоналізм, знання та навички на високому рівні. Під час навчання військові багатьох країн також потоваришували, дізналися більше про культуру інших народів та націй. А головне – довели спроможність спільно виконувати поставлені перед ними завдання», – відзначив В.НАЗАРКІН.

Усі підрозділи, які брали участь у “Репід Трайдент – 2011” отримали відповідні сертифікати. Декількох військовослужбовців було відзначено почесними грамотами та сувенірами від керівництва навчанням.

Варто додати, що за підсумками “Репід Трайдент – 2011” чотири українські військові підрозділи успішно пройшли самооцінку 1-го рівня та оцінку НАТО 2-го рівня. Іноземні експерти-оцінювачі визнали українські підрозділи взаємосумісними з підрозділами армій інших країн. Це означає, що у найближчі три роки ці підрозділи можуть виконувати миротворчі завдання у складі Сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу.