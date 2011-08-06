Опозиційні депутати зірвали добудову Хмельницької АЕС

Острозька районна рада Рівненської області не погодила будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС (ядерних установок типу В-392).

Як передає кореспондент УНІАН, для ухвалення відповідного рішення не вистачило всього одного голосу.

Не голосували за це рішення депутати райради з фракції Української Народної Партії, ВО «Свобода» та НС-НУ.

Рівненська обласна організація УНП пікетувала сесію з вимогою до депутатів не голосувати за погодження добудови ХАЕС.

Головними аргументами противників добудови нових енергоблоків були потенційна загроза такого кроку життю і здоров’ю громадян, різке погіршення екологічної ситуації в регіоні, необхідність переходу на альтернативні джерела енергії, впровадження заходів з енергозбереження.

Зокрема, депутат райради Інна ГВІЗДА заявила: «Ми пропонуємо відпрацювати новий закон про зону спостереження, на якій розміщені підприємства з видобування чи переробки уранових руд… Даним законом мають бути підтримані ряд пільг населенню, що проживає в зоні спостереження».

Натомість заступник генерального директора ХАЕС Віктор ДЕМИДЮК повідомив, що на соціальний розвиток соціальної інфраструктури регіону у разі добудови нових енергоблоків буде виділено 1% від реалізації продукції, а також «до 10% від капіталовкладень, які будуть надходити в разі ухвалення рішень про погодження їх будівництва. Крім того, за його словами, під час будівництва блоків буде створено понад 5 тисяч нових робочих місць».

Наступна сесія районної ради з розгляду цього питання має відбутися у вересні. Однак голова райради Рустам ХУТИЗ вважає, що райрада може і не розглядати це питання повторно. За його словами, «якщо Острозька райдержадміністрація звернеться до райради з проханням розглянути це питання, то воно буде розглянуто на наступній сесії, Якщо не звернеться, то дане питання ми не будемо розглядати, і все. Тоді Верховна Рада буде приймати відповідне рішення без нашого звернення».

У прилеглих до ХАЕС населених пунктах та райцентрах Рівненщини було проведено 14 громадських слухань, під час яких більшість людей негативно висловилися про плани уряду побудувати нові потужності на Хмельницькій АЕС. Однак остаточне рішення мають прийняти на сесіях міських і районних рад.

Як відомо, Верховна рада може прийняти Закон про добудову ХАЕС виключно із погодженням про розташування блоків з органами місцевого самоврядування. А такого погодження вже кілька місцевих рад Рівненщини, де розглядали дане питання, не дали.

З огляду на звернення учасників громадських слухань щодо добудови ХАЕС, Острозька міська рада вже прийняла рішення не погодити будівництво енергоблоків №3 та № 4 Хмельницької АЕС та направити дане рішення Верховній раді України.

У зв’язку з наступним голосуванням з цього питання облорганізація Української Народної Партії закликала своїх прихильників та інші політичні сили не допустити прийняття ганебного рішення на наступній сесії районної ради. Прес-служба обласної парторганізації УНП також висловила побоювання, що для забезпечення необхідної кількості голосів лобісти добудови нових енергоблоків ХАЕС, серед яких і голова райради Р.ХУТИЗ, разом з керівництвом станції чинитимуть тиск на районних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Рівненська обласна організація УНП проводить інформаційну кампанію проти добудови ХАЕС. В рамках кампанії відбувається збір підписів, розповсюдження інформаційних матеріалів. Активісти УНП беруть також участь в громадських слуханнях. 31 липня обласна УНП ініціювала піший хід районами Рівненщини проти будівництва. Наразі в Острозькому районі проходить екологічне таборування противників забудови.