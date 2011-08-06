Азаров упевнений, що арешт Тимошенко не вплине на інтеграцію до ЄС

Глава уряду України Микола АЗАРОВ упевнений, що арешт екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відвідування міжнародного етнофестивалю «Жнива-2011», який проходить сьогодні у селі Пирогове під Києвом.

«Майбутнє України, перш за все, в економіці. Буде наша країна багата і заможна - ми до Європи дуже швидко і просто прийдемо. Будемо ходити старцювати світом - ніякої нам Європи не бачити. Тільки від нас самих залежить наше європейське майбутнє. Ані від яких клікуш, ані від якихось порадників це не залежить», - сказав М.АЗАРОВ.

“Не передрікайте ніяких трагічних наслідків”, - підкреслив М.АЗАРОВ, звертаючись до журналістів.