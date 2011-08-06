Завтра в Україні тепло і сухо

Завтра в Україні буде тепла і суха погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 7 серпня буде малохмарно. Без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних областях та на крайньому заході до 18°, на узбережжі Криму до 21°; вдень 22-27°, у південній та західній частині місцями до 30°.

У Київській області завтра малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

6 серпня температура води в Чорному морі 19-25°, в Азовському морі 23-26°; у Дніпрі біля Києва 22°.