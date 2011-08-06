ЛЬвів'янин підробляв будь-які печатки і документи

У Львові затримано чоловіка, який підробляв для шахраїв будь-які печатки і документи.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, під час санкціонованого обшуку у квартирі 37-річного львів’янина співробітниками УБОЗ було виявлено та вилучено 17 печаток установ, організацій та навчальних закладів, виготовлених різними мовами; трафарети штампів та печаток; чисті бланки посвідчень ветеранів війни та учасників бойових дій; бланки листків непрацездатності; велику кількість паспортів громадян України на різні прізвища, паспорт громадянина Китаю; велику кількість різних посвідчень, студентських квитків та свідоцтв.

Також правоохоронці вилучили чисті заготовки для виготовлення підробних документів, комп’ютерні носії інформації, 27 флаконів з фарбами різних кольорів до принтера.

У Головному управлінні МВС України у Львівській області УНІАН підтвердили інформацію про затримання чоловіка, який підозрюється у підробці документів.

«У нас в розробці була злочинна група, яку підозрювали у шахрайстві з нерухомістю. Через членів цієї групи ми і вийшли на затриманого. Він виготовляв для шахраїв підроблені документи та довіреності», - повідомив оперативний працівник УБОЗ Львівського обласного управління міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сам затриманий стверджує, що його викрили випадково, адже він просто погодився допомогти товаришу і на його прохання зробив кілька копій документів. Після затримання знайомий повідомив правоохоронців про майстра, який вміє підробляти документи. Чоловік запевняє, що почав копіювати документи виключно з творчої цікавості.

Нині міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). За такий злочин передбачено обмеження волі від двох до п’яти років.