У ЖЕКах встановлять камери відеоспостереження

У Вінницьких ЖЕКах у цьому році будуть встановлені камери відеоспостереження.

Про це УНІАН повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Починаючи з серпня введено щоденний прийом громадян для керівництва ЖЕКів.

Крім того, з метою підвищення рівня обслуговування населення працівниками житлово-експлуатаційних підприємств обласного центру, у місцях прийому городян будуть влаштовані камери відеоспостереження, а самі приймальні до кінця поточного року переобладнають – вони стануть прозорими. Такі заходи дадуть змогу забезпечувати контроль над працівниками ЖЕКів, а також унеможливлять отримання або ж дачу хабара.

Міський голова Володимир ГРОЙСМАН вважає, що проведення зустрічей із жителями міста слід проводити частіше для того, аби відчувати настрої та потреби вінничан. «Сьогодні ми маємо позитивну динаміку, проте діалогу з мешканцями повинно бути більше. Що стосується прийому громадян, департамент житлового господарства повинен створити чіткі та прозорі умови для спілкування із мешканцями на базі кожного ЖЕКу. Крім того, такого поняття як прийом громадян два рази на тиждень бути не повинно. Починаючи з серпня слід повідомити вінничан про те, що прийом у житлово-експлуатаційних підприємствах здійснюватиметься щоденно», - наголосив В.ГРОЙСМАН.