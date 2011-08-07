В Ірані затримали рекордну партію наркотиків

Влада Ірану під час спецоперації, проведеної в ніч на неділю, захопила близько дев`яти тонн наркотиків - це найбільша партія, яку коли-небудь конфісковували іранські силовики.

Як передає агентство FARS з посиланням на заступника голови МВС країни Алі АБДОЛЛАХІ, операція проходила в провінції Керман на південному сході країни. Наркотики були виявлені в контейнері вантажівки на трасі Бам - Керман.

На думку заступника міністра, успіх операції довів перевагу правоохоронних сил Ірану над наркоторговцями, як в майстерності оперативної діяльності, так і стратегічному плануванні операцій.

Про те, які саме наркотики були захоплені, не уточнюється.

Іран розташований в транзитному коридорі між Афганістаном, що виробляє опій-сирець, і його споживачами в Європі.

Згідно опублікованій ООН Всесвітній доповіді з наркотиків за 2011 рік, Іран посідає перше місце в світі за кількістю перехоплюваних наркотиків - 89% опіуму і 41% героїну. Іранська влада витрачає мільйони доларів на програми боротьби з наркотиками і тисячі поліцейських кинуто на кордони країни, щоб перекрити шляхи для наркотрафіку.