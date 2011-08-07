В аквапарку Алушти потонув 7-річний хлопчик

В аквапарку курортно-рекреаційного комплексу "Миндальная Роща" в Алушті потонув 7-річний хлопчик, громадянин Молдови. Про це повідомляє ТСН.

Нещасний випадок стався ще 4 серпня. Як повідомили в ГУ МНС в Криму, приблизно о 10 годині ранку хлопчик пішов купатися до басейну з хвилями, після чого інші відпочивальники знайшли його без ознак життя.

Дитині намагалися надати першу допомогу, але після прибуття "швидкої допомоги" лікарі констатували смерть хлопця.

Максимальна глибина басейну з хвилями в аквапарку становить два метри, висота хвилі – до одного метра.

Нагадаємо, нещодавно нещасний випадок стався з двома п'ятикласниками, які потонули на Дніпрі. Діти з Драбівської школи купалися після екскурсії до Канева, двоє з них - 11-річний хлопчик та його однокласниця - з води так і не вийшли. Пізніше рятувальники знайшли їхні тіла.