Католики добиваються повернення костьолу в Севастополі

У Севастополі за місяць безстрокової інформаційної акції зібрано понад 10 тисяч підписів на користь повернення віруючим будівлі колишнього костьолу - храму священомученика Климента Римського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив настоятель римсько-католицької громади Севастополя отець Юрій ЗІМІНСЬКИЙ. «За останній місяць ми зібрали 10263 підписів. З них близько 2 тисяч - підписи гостей міста. Решта підписів - це підписи городян. І нам дуже важлива думка севастопольців. Розуміючи, що нас підтримують, ми поки припинили акцію: врешті-решт, людям треба і працювати, і хатньою роботою займатися, і відпочивати», - сказав священик.

За словами Ю.ЗІМІНСЬКОГО, зібрані підписи будуть використані під час майбутніх громадських слуханнях, а також будуть відправлені керівництву країни.

Як повідомляв УНІАН, у липні римсько-католицька громада Севастополя розпочала безстрокову інформаційну акцію з повернення віруючим будівлі храму. У кінотеатрі «Дружба», під який з післявоєнних років використовується будівля (вул. Шмідта, д.1) прихожанами римсько-католицької парафії виставлено намет, в якому закріплені великі фото храму зразка 1912 року (рік спорудження храму) і 1944 року (коли храм постраждав від бомбардування), і організовано збір підписів, які будуть представлені на громадських слуханнях. Мета акції - поінформувати городян про історичну правду, про те, що 100 років тому на місці кінотеатру був костьол.