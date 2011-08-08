Начальник райвідділу ДАІ погорів на хабарах

Співробітники СБУ викрили факт протиправної діяльності начальника Чутівського районного відділу ДАІ УМВС України в Полтавській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Полтавській області.

За їх даними, зловживаючи службовим становищем, начальник райвідділу ДАІ систематично вимагав та отримував хабарі від власників транспортних засобів за проходження державного технічного огляду автомобілів.

Встановлено, що від червня до грудня 2010 року посадові особи Чутівського ДАІ складали адміністративні протоколи на власників транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху і безпідставно не надсилали їх до органів виконавчої влади та суду, вимагаючи від власників автомобілів матеріальної винагороди. У ході слідства встановлено, що такі дії співробітника ДАІ завдали державі збитків на суму понад 350 тис. грн. у вигляді несплачених штрафів.

За фактом одержання хабара службовою особою, поєднаного з вимаганням, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч.1,2 ст.368 (одержання хабара) та ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.