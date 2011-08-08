Командир «Беркута» зламав депутатові два ребра

Народний депутат України Юрій ПРОКОПЧУК (фракція «БЮТ-Батьківщина») звертатиметься до Генпрокуратури за фактом його побиття одним із командирів спеціального підрозділу "Беркут" Володимиром ОЛЕКСАНДРОВИМ.

Про це Ю.ПРОКОПЧУК повідомив у ексклюзивному коментарі кореспондентові УНІАН.

"Я вже звернувся до Генеральної прокуратури про вчинення злочину (25 липня у Печерському райсуді - УНІАН). Зараз буду знову звертатися", - сказав Ю.ПРОКОПЧУК.

За його словами, сьогодні, у той час, коли він разом із громадянами йшов до Київської міської державної адміністрації під час пішої ходи-протесту проти арешту колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, полковник В.ОЛЕКСАНДРОВ "підбіг ззаду і вдарив у правий бік".

"Як кажуть медики, за симптомами схоже на те, що у мене зламано два ребра. Важко вдихати, є припухлість", - зазначив депутат.

Ю.ПРОКОПЧУК додав, що обов’язково звернеться до лікарів, щоб зареєструвати отримані травми.

"Справа навіть не в тому, що я – народний депутат. Командир "Беркута" із самого початку дуже по-хамськи себе поводив у ставленні до людей, які вийшли на вулицю", - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня близько 20 співробітників спецпідрозділу міліції «Грифон» із застосуванням сили видалили із залу судових засідань Печерського райсуду Києва Ю.ПРОКОПЧУКА.

Спецпідрозділ виконував рішення судді Родіона КІРЄЄВА, який звинуватив депутата в неповазі до суду.

Ю.ПРОКОПЧУК при цьому отримав забій руки і ноги.

Також того дня в результаті сутичок із судовою міліцією "Грифон" тілесні ушкодження отримали ще кілька народних депутатів.