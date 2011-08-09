У котеджних селищах під Києвом продано 85 будинків

У Київській області в липні ц.р. продано 85 будинків у котеджних селищах.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, із загальної кількості угод 5% припадає на купівлю квартир у таунхаусах.

Найбільший попит мали котеджі площею до 200 кв.м. (43% угод), 36% припадає на будинки площею 200-300 кв.м., 14% - на домоволодіння площею 300-400 кв.м. і 7% - на об`єкти площею понад 400 кв.м.

Максимальна кількість угод (39%) припадає на будинки вартістю від 100 до 200 тис. дол., 33% - у ціновій категорії від 200 до 300 тис. дол., 18% - у ціновій категорії від 300 до 400 тис. дол. і 10% - у категорії понад 400 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Бородянський напрям, із середнім показником 857 дол./кв.м. (182 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку.

Найдорожчим був Обухівський напрям із середнім показником 1613 дол./кв.м. (509 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку.

Нагадаємо, в червні 2011 року в Київській області було укладено 77 угод купівлі-продажу будинків у котеджних селищах (із них 5% угод - квартира в таунхаусі).