28 шахтарів загинули через іскру
00:10, 09 серпня 2011Суспільство
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Комісія назвала причину аварії
Причиною аварії на шахті "Суходольська-Східна" 29 липня став вибух метаноповітряної суміші, спричинений електричним іскрінням в обладнанні. Комісія встановила, що вибух метаноповітряної суміші викликав наступні вибухи пилоповітряної суміші.
Такого висновку дійшла експертна комісія, повідомляє Українська правда з посиланням на Профспілку працівників вугільної промисловості.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Луганській області стався вибух на шахті "Суходольська-Східна". 28 шахтарів загинули.
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