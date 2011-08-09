28 шахтарів загинули через іскру

Комісія назвала причину аварії

Причиною аварії на шахті "Суходольська-Східна" 29 липня став вибух метаноповітряної суміші, спричинений електричним іскрінням в обладнанні. Комісія встановила, що вибух метаноповітряної суміші викликав наступні вибухи пилоповітряної суміші. Такого висновку дійшла експертна комісія, повідомляє Українська правда з посиланням на Профспілку працівників вугільної промисловості. Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Луганській області стався вибух на шахті "Суходольська-Східна". 28 шахтарів загинули.

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