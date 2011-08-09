Незалежна медіа-профспілка виграла суд у податкової

Севастопольська незалежна медіа-профспілка «Репортер» за допомогою Юридичного бюро Київської незалежної медіа-профспілки виграла суд у податкової.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КНМП.

Суд визнав рішення податкової неправомірним та скасував його.

Як поінформували у медіа-профспілці про суть справи, в травні 2011 року Ленінська районна податкова інспекція Севастополя оштрафувала профспілку «Репортер» на 170 грн за невчасне подання квартального звіту. Медіа-профспілка визнала свою провину, але не погодилася з розміром штрафу.

«Перехідні положення нового Податкового кодексу передбачали за будь-які податкові порушення з 1 січня по 30 червня 2011 року символічний штраф у розмірі 1 грн», - пояснив свою позицію голова правління СНМП «Репортер» Юрій ПАРАМОНОВ.

Він звернувся по допомогу до Юридичного бюро КНМП та за допомогою адвоката Людмили ОПРИШКО склав позов до суду. Податкова свою позицію виклала на трьох листах. Позиція податкової полягала в тому, що штраф у 1 грн стягується лише «за порушення нових, відмінних від старого законодавства, норм права». В податкової були й інші аргументи, але суд вони не переконали.

Медіа-профспілка виграла справу у Севастопольському окружному адміністративному суді на першому ж засіданні. Рішення ще не вступило в силу, і податкова інспекція ще може подати апеляцію.

«Багато хто вирішив би сплатити 170 грн і не боротися з державою – не такі вже й великі гроші, - зазначив Ю.ПАРАМОНОВ. – Але тут принципова справа. Розумію, що витрати на зарплатню податкового інспектора і юристів (позивача та відповідача), канцелярські товари, проїзд та ін., а також мої часові та фінансові витрати вже перевищили суму штрафу. Але хай це буде на совісті тих, хто стоїть за протиправними рішеннями».