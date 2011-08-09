Вартість землі в Україні зростатиме

Вартість землі і її оренди в Україні з кожним роком буде зростати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову Державного агентства земельних ресурсів Сергія ТИМЧЕНКА, який провів у Дніпропетровську семінар з питання впровадження ринку землі.

«За оцінками фахівців, в перший рік після зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель її ціна не перевищуватиме 500–700 доларів США за гектар. Але щорічно ціна зростатиме», - наголосив голова Держземагенства.

За його словами, на темпи зростання ціни на землю впливатимуть три основні чинники. Перший – розвиток інфраструктури агропромислового комплексу і інфраструктури села. Другий – консолідація земель у великі масиви для зручності її обробки. Третій – підвищення якості грунтів.

«Що швидше ці процеси відбуватимуться в нашій державі, то швидше буде зростатиме ціна. Але те, що вона зростатиме – це однозначно», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні вартість 1 га сільгоспземлі в західноєвропейських країнах, таких, як Нідерланди, Франція сягає 10 тисяч євро, вартість 1 га землі в Польщі, Угорщині - від 3 тисяч євро і вища. При цьому якість землі в цих країнах нижча, ніж в Україні.

С.ТИМЧЕНКО нагадав, що Кабмін своєю постановою збільшив з 2012 р. коефіцієнт розрахунку нормативно-грошової оцінки землі в 1,7 разу.

«Якщо за нормативно-грошовим коефіцієнтом 1 га сільгоспугідь сьогодні в середньому коштує 11 800 грн., то з нового року він коштуватиме 19 900 грн.

Якщо взяти формулу розрахунку орендної плати землі, то сьогодні оренда в середньому становить за 1 га 350 грн., а з нового року вона становитиме 600–700 грн.», - уточнив голова Держземагентства.