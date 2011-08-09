Опозиція закликає українців 24 серпня вийти на площі

Представники опозиції закликають українців 24 серпня, у День Незаледності України, продемонструвати нинішній владі свою незгоду із встановленим у країні режимом.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказали представники опозиції: народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Сергій СОБОЛЄВ, Євген СУСЛОВ та член політради Української соціал-демократичної партії Іван МИХАЛЕВИЧ.

“Напередодні річниці Незалежності України, коли лідер опозиції перебуває у тюрмі, ми реально розуміємо, що ставляться під сумнів не тільки демократичні процеси в Україні, а ставиться повністю під сумнів європейський вибір України”, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, сьогодні закладена “величезна проблема” під економічну та політичну стабільність України.

Політик заявила, що у зв’язку з цим направлено звернення до представників всіх політичних сил з проханням визначити і висловити свою чітку позицію з даного питання.

“Ми також сьогодні звертаємося до всіх обласних, районних, міських рад, щоб вони провели сесії і чітко визначили свою позицію по тому процесу, що зараз відбувається в державі. Ми вважаємо, що в даний час всі політики, незалежно від їх політичної приналежності, всі громадські діячі, всі люди, які користуються сьогодні довірою громадян в країні, повинні чітко визначити своє ставлення по відношенню до того політичного судилища, що відбувається в стінах Печерського суду”, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона висловила сподівання, що за активної європейської та світової підтримки процес “хоч якимсь чином повернеться у правове поле”.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що ще за день до арешту Ю.ТИМОШЕНКО владу країни було попереджено, що у випадку цього арешту людей будуть закликати виходити на вулицю, щоб продемонструвати свою позицію.

“Ми звертаємось до людей: приходьте, приєднуйтесь, підтримуйте нас. 24 серпня, у День Незалежності, ми сподіваємось, що на всі площі України вийдуть люди, щоб зафіксувати свою позицію. Не може бути День Незалежності України, коли лідер опозиції знаходиться за гратами Це не справжній День Незалежності. Влада повинна побачити ставлення людей, всіх громадян України, до тих процесів, які відбуваються в країні”, - наголосила вона.

За інформацією Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, зараз представники опозиції вирушають регіонами країни, щоб там зустрічатись з активістами та тими людьми, які підтримують лідера «Батьківщини» і розуміють, що це сьогодні відбувається “не тільки судовий процес над ТИМОШЕНКО, а судовий процес над усіма громадянами України”.

“Тільки завдяки активній громадянській позиції ми можемо змінити хід розслідування цього процесу”, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу С.СОБОЛЄВ підкреслив, що “з такими результатами країна давно не вступала в своє політичне життя, коли лідери найбільших опозиційних партій не просто були під кримінальними справами, а фактично всі пройшли або зараз знаходяться під арештом”.

“Ми стоїмо напередодні події, коли ті, хто сьогодні не вийшов на акції протесту, завтра вже не зможуть вийти на ці акції протесту, бо вони просто будуть заборонені”, - заявив він.

Є.СУСЛОВ додав, що молодіжна громадська організація «Батьківщина молода», яку він очолює, також вирішила розпочати масові акції по всій Україні на захист Ю.ТИМОШЕНКО та демократії в країні.

“Хочеться закликати всіх 24 серпня зробити альтернативний парад незалежності, парад молоді, яка активно буде брати участь у будівництві демократії, у будівництві країни”, - сказав він, висловивши переконання, що молодь не має бути байдужою, бо “слово молоді в усі часи було досить важливим”.

І.МИХАЛЕВИЧ у свою чергу наголосив на єдності БЮТ. За його словами, УСДП вимагає від влади звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона могла працювати разом з народом України.

“Ми закликаємо громадян України показати свою позицію для того, щоб ми будували демократичну державу, а не таку, як зараз планується владою. Ми проти тих дій, які зараз влаштовує влада. Демократична влада повинна бути відкритою і прозорою... Я сподіваюсь, що 24 серпня ми покажемо свою позицію, і думаю, що цей день стане поштовхом до того, щоб ми перемогли”, - сказав І.МИХАЛЕВИЧ.

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Парламентські опозиційні партії ухвалили рішення про спільну підготовку заходів до відзначення 20-річчя Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, сьогодні відбулася нарада представників парламентських опозиційних партій, які домовилися координувати свої дії щодо судових процесів над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та іншими представниками опозиції.

Враховуючи, що влада фактично відмовилася відзначати 20-річчя Незалежності України, парламентські опозиційні партії ухвалили рішення про спільну підготовку заходів до відзначення 20-річчя Незалежності України. План заходів на 24 серпня як свято демократії і незалежності буде ухвалено найближчим часом, йдеться у повідомленні.

Коментуючи, таке рішення, М.ТОМЕНКО наголосив, що опозиція зробить усе, аби така визначна подія, якою є 20-річчя Незалежності України, стала подією як для громадян України, так і для світу.