Верховна Рада може заборонити комісію у банкоматах

Комісію за зняття грошей через банкомати можуть скасувати на законодавчому рівні. Про це пише ТСН.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата від фракції "БЮТ - "Батьківщина" Андрія Шевченка про заборону банківської комісії при знятті готівки з банкомату.

"Норми закону України "Про банки і банківську діяльність" в діючій редакції не регулюють встановлення комісії при знятті засобів через банкомат.

Залежно від банку комісія за одну транзакцію становить до 1,5% від суми знятих коштів. Економічна доцільність такої комісії необґрунтована і часто виглядає сумнівною", - відмітив він в пояснювальній записці до документу.

Депутат вважає, що відміна комісії значно підвищить у населення мотивацію користуватися банківськими картами і електронними рахунками. При цьому автор законодавчої ініціативи посилається на досвід Швеції, Ірландії і Нідерландів, де, з його слів, така комісія обмежена або заборонена.

Нагадаємо, станом на червень загальна кількість активних платіжних карток в Україні склала 32,066 мільйона штук, повідомили у Нацбанку.