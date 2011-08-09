На світових біржах стрімко дешевшає нафта

Нафта на світових біржах сьогодні продовжує стрімко дешевшати. Про це пише "Дзеркало тижня. Україна". Вранці у вівторок, 9 серпня, котирування нафти марки Brent, за якою розраховується ринкова вартість російської експортної нафти Уралу, вперше з початку лютого провалилися нижче психологічно важливої ​​для ринку цінової позначки 100 дол./бар. Мінімальна ціна операції з нафтою Brent сьогодні складає 98,74 дол./бар.

Тим часом котирування нафти WTI (Light Sweet) сьогодні вперше з початку жовтня 2010 року просіли нижче за позначку 80 дол./бар. Мінімальна ціна операції щодо нафти WTI сьогодні складає 75,71 дол./бар.

Стрімке падіння цін на нафтові ф`ючерси сьогодні продовжується через побоювання можливого повторення глобальної економічної рецесії, що призведе до падіння попиту на нафту і похідні енергоносії. Нестабільність на нафтовому ринку була викликана нещодавнім зниженням кредитного рейтингу США.

Станом на 8:55 за Києвом ціни операцій з нафтовими ф`ючерсами складали (дол./бар.):

- IPE Brent Crude (вересень) - 101,87 (-1,87) при діапазоні котирувань 98,74-103,53;

- Light, Sweet Crude Oil (вересень) - 78,77 (-2,54) при діапазоні котирувань 75,71-81,28.

За підсумками торгів 8 серпня результати торгів на біржах для нафтових контрактів першої позиції склали:

- у Лондоні на електронній товарній біржі InterContinental Exchange Futures Європі (IСE Futures Europe) офіційна ціна ф`ючерсу IPE Brent Crude (вересень) впала на 5 дол 63 центи (-5,0%) і встановилася на позначці 103,74 дол./бар. (найнижчий показник після 18 лютого 2011 року) при діапазоні цін по операціях за сесію 102,70-108,50 дол./бар.

- у Нью-Йорку на терміновій товарній біржі New York Mercantile Exchange (NYMEX) офіційна ціна ф`ючерсу на легку малосірчисту нафту Crude (вересень) впала на 5 дол 57 центів (-6,4%) і встановилася на позначці 81,31 дол./бар. при діапазоні цін операцій за сесію 80,17-85,73 дол./бар.