У Брюсселі хлопчик пісятиме у вбранні Ярослава Мудрого

Європейська асоціація українців презентувала у Києві акцію Ukrainian Manneken Pis - церемонію вдягання символу Брюсселя скульптури Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє») у копію вбрання князя Ярослава Мудрого.

Як передає кореспондент УНІАН, акція Ukrainian Manneken Pis відбудеться у Брюсселі 24 серпня.

Вбрання для Manneken Pis було виготовлене у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь».

«Сподіваємося, що ця акція стане знаковою для всієї України і українців, тому що вона нестиме позитивний сигнал з Європейського Союзу. Якщо 20-ту річницю Незалежності України святкують у столиці Євросоюзу, то це значить, що Україну знають і пам’ятають, і Україна є цікавою світу. Цей позитив ми намагаємося як сигнал, як певний елемент віри донести до українців, щоб не покладали рук і вірили у майбутнє. В України було величне минуле, і це дає підстави, що в Україні буде величне майбутнє», - зазначив президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

За словами організатора, цього року у зв’язку з презентацією нового костюму для Manneken Pis акція в Брюсселі супроводжуватиметься урочистим прийомом в мерії Брюсселя – в старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями, вуличними гуляннями та вечірнім святковим концертом.

Одягнути символ Брюсселя в копію костюма Ярослава Мудрого організаторів надихнула фреска на стінах Софії Київської, де він зображений у своєму княжому вбранні. Однак основним мотивом для проведення такої акції стало бажання позиціонувати Україну в Європі як країну з тисячолітньою славетною історією на противагу загальнопоширеній концепції «молодої пострадянської держави».

Нове вбрання для «Хлопчика, який пісяє» складається з червоних штанців, синього каптану із золотим гаптуванням, плаща «корзно» спеціального крою, червоного капелюха із хутровим оздобленням, червоних сап’янових чобіт, а також спеціальної шпильки для плаща – «фібули».

«Княжий костюм Ярослава Мудрого для «Хлопчика, який пісяє», зроблений майстрами Парку Київська Русь, максимально повторює костюм київських князів Х-ХII століть. Над створенням костюму працювали вчені історичного клубу парку та творча молодь клубу історичної реконструкції. Це дійсно повноцінний європейський наряд, адже культура костюма зароджувалася у Київській Русі. В ті часи ми тісно були пов`язані з Візантією. Наші князі любили хутро, тому шапка з хутряною опушкою - обов`язковий елемент костюму. Костюм прикрашений перлами та золотими нитками. Вартість костюма 1,5-2 тис. дол.», - повідомив автор та президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Минулого року Manneken Pis у вбрання козака вдягав український богатир Василь ВІРАСТЮК. «Минулого року я погодився на акцію і поїхав одягати хлопчика у Брюссель, бо це іміджева акція для країни. Ми зустрілися з українською діаспорою в Бельгії. Дізналися, як українцям живеться за кордоном. Побачили красиве стародавнє місто», - зауважив В.ВІРАСТЮК.

Водночас, ще невідомо, хто одягатиме Manneken Pis цього року.

«Ми шукаємо, кого запросити цього року бути почесним гостем церемонії одягання Manneken Pis у Брюсселі. Ми відкриті для кандидатур. До речі, акція є унікальною можливістю для популяризації українських брендів у Європі – продукції, ідей. В залежності від того, скільки спонсорів ми знайдемо, залежатиме гучність і розмах свята, яким ми будемо популяризувати Україну в Євросоюзі», - пояснив О.ТОЛКАЧОВ.

Також організатори запросили всіх українців, які проводитимуть свої відпустки у Європі, 24 серпня приєднатися до святкування 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі.

«Ми сподіваємося, що цього року українських туристів буде більше, недарма вже повний аншлаг на авіаквитки «Київ-Брюссель», - повідомив О.ТОЛКАЧОВ.

*** Традиція одягання Manneken Pis у різноманітні костюми налічує понад 300 років та бере свій початок від курфюрста Баварії Максиміліана II Еммануїла, який у 1698 році подарував перший одяг для статуї. Далі традицію продовжив король Франції Людовік XV, передавши Брюсселю костюм із золотої парчі. На сьогодні скульптура вже має до 1 тис. костюмів, презентованих представниками різних народів.

Українці вперше взяли участь в одягання Manneken Pis у 2007 році, коли Європейська асоціація українців подарувала Брюсселю костюм українського козачка. Відтоді святкування Дня незалежності України у Брюсселі стало традиційним.