Влада будує плани видобутку золота в Україні

В Україні цього року вперше за 20 років незалежності розпочнеться промисловий видобуток золота. А вже через 3-5 років ми зможемо вийти на рівень видобутку українського золота обсягом 1 тонна на рік.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело», яке буде опубліковано найближчим часом, розповів голова Державної служби геології і надр Едуард СТАВИЦЬКИЙ.

«Україна за своїми прогнозними ресурсами, щоб фахівці не розпочали мене обвинувачувати в якихось перебільшеннях, володіє близько 2,5-3 тис. тонн золота. Це родовища в Карпатах – близько 400 тонн, Великий Донбас - близько 500 тонн, ресурс Кіровоградської, Дніпропетровської, Крим. Вивчені родовища, ресурсні оцінки вже є. І з урахуванням такого великого зростання цін на золото у світі зараз готуються передпроекти. Ми спробуємо вже цього року добути першу партію українського золота», - сказав він.

Голова Держгеонадр відзначив, що промисловий видобуток золота в Україні розпочнеться у двох регіонах. «Це Західна Україна і Кіровоградська область», - сказав він.

На думку Е.СТАВИЦЬКОГО, Україні слід розвивати видобуток золота власними силами, а якщо і залучати інвесторів, то з мінімальною участю.

Кажучи про собівартість видобутку золота в Україні, Е.СТАВИЦЬКиЙ заявив, що 1 грам українського золота коштуватиме не більш як 150 грн.

«Знаєте, скільки сьогодні коштує грама золота? Близько 400 грн. Я не побоюся сказати, нехай фахівці спростують, приблизно собівартість грама золота з видобутку буде 100 - максимум 150 грн. Україна на рік завозить близько 5 тонн золота. Ми могли б на 1/3 скоротити імпортну складову. Сьогодні все золото ми закуповуємо», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, коли Україна зможе вийти на рівень видобутку золота обсягом 1 тонна на рік, глава Держгеонадр відзначив, «думаю, протягом 3-5 років. У цьому напрямі насправді вже багато зроблено».