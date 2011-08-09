Франція: відкликання посла не стосується справи Тимошенко

У Посольстві Франції в Україні зазначають, що посол Жак ФОР відкликається у зв’язку із завершенням його трирічної місії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Франції в Україні, «Його Високоповажність Пан Жак ФОР, який прибув до України у серпні 2008 року, завершує свою трирічну місію. Отже, всупереч розповсюдженій деякими джерелами інформації, ротація відбувається в рамках звичайної процедури».

Посольство нагадує зміст заяви, зробленої 5 серпня Міністерством закордонних та європейських справ Франції з приводу арешту колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Франція дуже стурбована арештом пані ТИМОШЕНКО. Мотивації судового розгляду її справи викликають у нас запитання. Зокрема, нам видається, що право на захист не забезпечене. Ми постійно підкреслюємо, що додержання норм права є елементом побудови партнерства між Францією, Європейським Союзом та Україною. Франція разом зі своїми європейськими партнерами і надалі з великою увагою стежитиме за розвитком ситуації стосовно пані ТИМОШЕНКО», - наголошується у заяві.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах, посла Франції в Україні Ж.ФОРА було відкликано за його висловлювання щодо судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 9 серпня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН підтвердив інформацію про відкликання Ж.ФОРА.

Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов’язано відкликання Ж.ФОРА.