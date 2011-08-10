У Донецьку відкрився візовий центр Посольства Німеччини
01:19, 10 серпня 2011Суспільство
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Повідомляє прес-центр міськради
У Донецьку урочисто відкрився Візовий центр Посольства Німеччини в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні зазначається, що відкрив Візовий центр Посольства Німеччини в Україні Генеральний консул Німеччини в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС.
Генконсул поінформував, що тепер оформити візову заяву можна буде безпосередньо в Донецьку, не виїжджаючи до Києва. Комі того, за його словами, паспорт заявника після опрацювання заяви буде надісланий посольством безпосередньо на адресу заявника.
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