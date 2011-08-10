Експеримент з дитсадками провалися

У Севастополі керівникам дитячих дошкільних установ повернули право вести прийом дітей і, відповідно, скасували запроваджену рік тому єдину міську чергу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЗАЄЦЬ.

За її словами, спроба попереднього керівництва управління освіти впорядкувати черги у дитячі садки «шляхом введення електронного реєстру не тільки не розв’язала проблему додаткових місць, а й призвела до значних конфліктів: батьки, які зневірилися отримали місце у дитячому садку, закидали скаргами Адміністрацію Президента України і (профільне) міністерство, ситуація стала нерозв`язною». Тому, як сказала чиновник, «для розв’язання даного питання у законодавчому полі, наказом управління освіти і науки міської держадміністрації скасована так звана електронна черга, право прийому у дитячі садки передано керівникам, як вимагає закон України про дошкільну освіту».

Як повідомлялося, у серпні 2010 року на той час начальник управління і науки Севастопольської МДА Сергій КРУГЛОВ в ефірі одного з місцевих телеканалів заявив, що він «видав наказ: завідувачки дитсадків позбавлені права самостійно зараховувати дітей до садка». За його словами, поточного року «через районні управління освіти, а з наступного року буде комп`ютерна програма, за допомогою якої можна вести персоніфікований облік… ось цю корупційну складову ми з системи дошкільної освіти приберемо».

У листопаді минулого року той самий С.КРУГЛОВ в ефірі муніципального телеканалу «Народний канал» повідомив: «ми наказом нашого управління заборонили дитячим садкам самостійно вести прийом дітей: тільки через управління освіти. Для цього в управлінні створено електронний реєстр, і лише за нашими направленнями, за нашими путівками завідувачки дитсадками мають право приймати дітей». Як підкреслив тоді чиновник, «стягування «вступного внеску» до дитячого садка - абсолютно незаконно… у жодному випадку батьківський внесок не може бути умовою прийому».

За інформацією управління освіти і науки СМДА, на сьогодні у місті черга у дитячі садки перевищує 6 тис. осіб.