США збережуть облікову ставку на нульовому рівні ще мінімум два роки

Федеральная резервна система США (ФРС) вирішила залишити без змін облікову ставку міжбанківського кредиту - на рівні від нуля до 0,25 відсотка річних.

Американський Центробанк також заявив, що розраховує утримувати низькі ставки, щонайменше, до середини 2013 року, оскільки, за оцінкою експертів ФРС, економіка США в найближчі два роки залишиться послабленою, і цього року зростатиме повільніше, ніж прогнозувалося.

Після цього на біржових торгах в США і Європі було відмічене зростання - після різкого падіння котирувань напередодні.