НБУ попереджає: Україною бродять фальшиві євро

Національний банк України у перший день серпня розіслав усім фінансовим установам країни попередження про збільшення кількості фальшивих банкнот вартістю 500 євро. Перший банк країни рекомендував підсилити контроль валюти за допомогою інфрачервоних і ультрафіолетових детекторів, пише Newsru.Європа.

За інформацією Національного банку України, найчастіше з обороту вилучаються фальшивки номіналом 500 євро, випущені в 2002 році. У повідомленні Нацбанку вказується, що виявлені банкноти мають реквізит R 002А3, а їхні серійні номери починаються на Х 026772. Основні ознаки підробки - імітація захисної стрічки і рельєфних елементів тиснення. На фальшивих банкнотах ці елементи на дотик залишаються гладкими.

Незалежні експерти вважають, що зростання числа фальшивих купюр єдиної європейської валюти є реакцією злочинного світу на спроби українців і представників малого бізнесу убезпечити свої доходи і заощадження від можливих потрясінь, а також вивести свої активи з-під контролю владий.

У той же час президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий в інтерв`ю Deutsche Welle висловив думку, що фальшивки були і залишаються проблемою лише для простих українців. Для українських банків не складає великих труднощів виявити підробку. Вони володіють достатньо ефективними засобами контролю, але вважають за краще не приймати підозрілі, на їх думку, купюри. Отже якщо готівкові євро разом з одягом потрапили в пральну машину, їх приймуть тільки в декількох банках. І не за номінальною вартістю, а з чималою комісією.

За словами експерта, українці фактично беззахисні перед підробками в тих випадках, коли купують і продають валюту, одержують у ній здачу або розмінюють крупні банкноти на дрібніші.