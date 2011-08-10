Через лихача на «Пежо» перекинулася маршрутка з людьми
12:30, 10 серпня 2011Суспільство
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ДТП у центрі Чернігова
Сьогодні у центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус, повідомили УНІАН у прес-службі Відділу Державтоінспекції УМВС у Чернігівській області.
Автомобіль «Пежо-408» під керуванням водія із Мінська рухався другорядною вулицею і не надав перевагу в русі маршрутному мікроавтобусу. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху та не зробив обов`язкової зупинки, як того вимагає встановлений знак.
Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся.
В автомобілі та маршрутці перебували по п`ятеро людей, у тому числі підліток. Ніхто з них серйозних травм не отримав. Одній із постраждалих було надано медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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