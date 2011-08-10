У лідерах рейтингу «симпатій абітурієнтів» - два львівські університети

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК назвав п’ять вишів, до яких цього року було подано найбільше заяв абітурієнтів про вступ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, найбільше заяв про вступ було подано до Національного університету «Львівська політехніка» - понад 26 тис.

На другому місці – Львівській національний університет ім. Івана Франка – 24 тис. 086 заяв.

До Національного авіаційного університету абітурієнти подали 23 тис. 922 заяви, до Національного технічного університету «Київська політехніка» - 23 тис. 250 заяв, на п’ятому місці – Київській національний університет ім. Тараса Шевченка – 22 тис. 630 заяв.

Д.ТАБАЧНИК пояснив, чому університет ім. Т.Шевченка в рейтингу популярності опустився з другого на п’яте місце, порівняно з минулим роком. За його словами, університет приймав заяви від абітурієнтів тільки якщо результати ЗНО були вищі за 150 балів, в той час як інші виші приймали абітурієнтів, якщо результати ЗНО були вищими за 124 балів. Він додав, що Київській національний університет навіть за таких умов отримав на 200 заяв про вступ більше, ніж минулого року.

Також Д.ТАБАЧНИК повідомив, що до 20 вишів не було подано жодної заяви, а від 1 до 9 заяв було подано в понад 30 вишів, майже до 130 вишів було подано від 10 до 100 заяв. За словами міністра, ще до 90 вишів було подано від 100 до 500 заяв.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть закривати такі ВНЗ, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Не можна зачиняти - це ж не крамниця чи якийсь заклад побутового обслуговування, який можна зачинити».

Він нагадав, що на старших курсах цих вищих навчальних закладів вчаться студенти. За його словами, держава стимулюватиме, щоб такі державні ВНЗ зливалися, об’єднувалися, укрупнювалися.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що на сьогодні є багато пропозицій щодо майбутньої вступної кампанії до вишів, зокрема тернопільські освітяни пропонують підвищити поріг для вступу до вишів з 124 до 140 балів.