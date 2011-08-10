Українська група компаній пропонує китайцям три проекти

Група компаній (ГК) АВЕК домовилася про створення робочих груп з китайськими інвесторами щодо розвитку спільних проектів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГК, такі домовленості були досягнуті на інвестиційному семінарі «Інвестиції до України» під час робочого візиту представників групи компаній АВЕК до Китаю.

«Презентовані нами бізнес-проекти викликали живий інтерес, і ми домовилися з рядом китайських компаній про створення спільних робочих груп. Завданням цих робочих груп буде підготовка необхідних процедур і документів для подальших переговорів про участь китайських інвесторів у наших проектах. Це, безумовно, тільки перший крок у нашій співпраці з китайськими колегами, але крок дуже позитивний і багатообіцяючий, це крок до успіху», - сказав голова наглядової ради групи компаній АВЕК Олексій ЧЕРНИШОВ.

Він відзначив, що китайські бізнесмени, представники великих компаній, які відвідали інвестиційний семінар, були дуже уважні й цікавилися найдрібнішими деталями як умов ведення бізнесу в Україні, так і презентованими бізнес-проектами.

«Китайський бізнес дуже активний і має в своєму розпорядженні дійсно величезні ресурси для інвестування. Ряд компаній, що делегували своїх представників на презентацію ГК АВЕК, мають річний оборот, що перевищує 10 млрд. дол. Цей факт і факт високої відвідуваності семінару «Інвестиції до України» демонструє загальну зацікавленість китайського бізнесу в реалізації великих українсько-китайських проектів», - сказав О.ЧЕРНИШОВ.

У семінарі «Інвестиції до України», організованому «Китайським комітетом сприяння розвитку міжнародної торгівлі» (ССРIТ) за підтримки Генерального консульства України в КНР, брали участь керівники 25 великих китайських компаній. З доповідями на семінарі також виступили генеральний консул України в КНР Сергій БУРДУЛЯК, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, керівник компанії Huawei Ukraine Сюй Цзе.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня ц.р. почався бізнес-візит керівників української групи компаній АВЕК до Китайської Народної Республіки, під час якого планувалося презентувати три великі проекти.

Зокрема, перший проект включає спільне будівництво і відкриття на території України популярних у світі китайських торгових центрів, відомих під назвою «China Mall».

Ідея другого проекту базується на вдалому географічному розташуванні України і полягає в пропозиції китайським партнерам створити в Україні підприємства, які вироблятимуть великогабаритні китайські товари і товари, які складно транспортувати, в територіальній близькості до ринків споживання Росії та Європи.

Третій проект спрямований на покращення якості товарів і послуг, що пропонуються в ТЦ «Барабашове», яким управляє ГК АВЕК. Китайських партнерів планується залучити для оптимізації процесу торгівлі, розширення асортименту і покращення якості китайських товарів, що реалізуються на українському ринку.

Довідка УНІАН. Група компаній АВЕК – провідна українська група компаній, що володіє портфелем високодоходних активів і об`єднує підприємства, які працюють у сфері девелопмента комерційної нерухомості, управління нерухомістю, фінансовій сфері та медіа-бізнесі.