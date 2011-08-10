Чиновники сільради «поховали» жінку заради спадку

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти посадових осіб сільради, які «поховали» жінку заради її спадку.

Факт підробки документів чиновниками Вознесенської сільради Мелітопольського району Запорізької області виявили співробітники Мелітопольської міжрайонної прокуратури, повідомили УНІАН у наглядовому відомстві.

«Посадові особи Вознесенської сільради Мелітопольського району обґрунтовано підозрюються в підробці документів про смерть місцевої мешканки та її заповіту, згідно з яким її майно (земельна ділянка) переходив у власність іншого місцевого жителя», - відзначили в прокуратурі.

На сьогодні дії посадових осіб сільської ради кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ст. 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.