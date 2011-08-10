Золото може подорожчати до 2 тис. дол. за унцію
21:06, 10 серпня 2011Суспільство
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На торгах у Нью-Йорку новий рекорд
Під час торгів у Нью-Йорку був укладений рекордний контракт на купівлю золота за $1801 / трійська унція з постачанням в грудні на тлі різкого обвалу світових фондових ринків, повідомляє Бі-бі-сі.
Золото з постачанням в грудні продається за $1780,4 за тройську унцію.
З початку року вартість золота зросла на 21%.
Раніше Bank of America Merrill Lynch збільшив прогноз щодо зростання вартості золота в цьому році до 2 тисяч доларів за унцію.
Зростання цін на дорогоцінні метали, на думку експертів, зумовлене уповільненням темпів зростання світової економіки, а також розростанням боргової кризи в єврозоні, яка тепер може торкнутися навіть Франції.
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