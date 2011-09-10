Добкін зажадав від організаторів етнофестивалю дві речі

Сьогодні в Харківській області відбувся Х етнофестиваль «Печенізьке поле». Як передає кореспондент УНІАН, традиційно - на березі Печенізького водосховища, що на річці Сіверський Дінець.

Цього разу на «Печенізькому полі», крім головної сцени, представлений ряд інших майданчиків, зокрема, «Місто майстрів», «Печенізька мозаїка», «Дитяча галявина», «Повітряні перехрестя», «Козацька застава».

За словами організаторів, одна з основних особливостей нинішнього фестивалю в тому, що виступи на центральному майданчику почнуться не ввечері, як у попередні роки, а з 13-ї години.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав журналістам, що, беручи до увагу попередні фестивалі, не сумнівається в гарній організації. «Цього разу я попросив організаторів урахувати два моїх побажання: ніякого алкоголю та участь українських виконавців», - сказав голова ОДА.

На головному фестивальному майданчику з 13.00 пройшли виступи фольклорних колективів та груп «ТамДеМи», «Dream West», «Село і люди», відбувся концерт Слобожанського ансамблю пісні і танцю. Протягом дня на інших майданчиках виступають творчі колективи Харківщини.

О 20.00 розпочався гала-концерт за участю груп «Мандри», Lama, «Дюк Тайм», «Гайдамаки», «Друга ріка» та Театр тіней.