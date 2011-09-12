Укрзалізниця віддасть в оренду вокзальні ресторани і буфети

«Укрзалізниця» з 1 вересня 2011 року планує виключити зі складів пасажирських поїздів 71 вагон-ресторан (кафе), і пропонує ці вивільнені вагони орендарям для забезпечення харчуванням пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

При цьому «Укрзалізниця» залишила вагони-ресторани (кафе) тільки у фірмових поїздах міжнародних і денних швидкісних. Про це йдеться у наказі гендиректора "Про підвищення ефективності використання парку вагонів-ресторанів та стаціонарної торговельної мережі залізниць України".

Найбільшу кількість вагонів-ресторанів і вагонів-кафе орендарям пропонують на Донецькій залізниці - 30 вагонів-ресторанів (кафе). На Одеській і Південній - по 12 вагонів, на Львівській - 10 і на Придніпровській - 7 вагонів.

Крім того, з 1 вересня цього року залізничники готові надати в оренду й об`єкти діючої стаціонарної торгової мережі на вокзалах і станціях - ресторани, кафе, кіоски, буфети тощо, які обслуговувалися працівниками цехів харчування залізниць України: Донецької, Львівської, Південної та Придніпровської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, фахівці вважають, що такі заходи сприятимуть зменшенню збитковості пасажирського господарства залізниць України. Від орендарів ж чекають надання повного циклу послуг із забезпечення харчуванням пасажирів у поїздах. Щоб заохотити їх до співпраці, залізничники скоротили фінансове навантаження на орендаря, для цього внесені зміни до Методичних рекомендацій щодо передачі в оренду вагонів-ресторанів і вагонів-кафе. Зокрема, рух орендованих вагонів у складі поїзда буде здійснюватися безоплатно. Орендар буде сплачувати лише за проїзд поїзної бригади вагону-ресторану (кафе), самостійно обираючи тип вагону (СВ, купе, плацкарт і т.д.) і кількість місць.

Витрати на утримання вагонів-ресторанів (кафе) - здійснення ремонту, миття вагонів, екіпірування водою, паливом й інші послуги, які обумовлені договором оренди, орендарі будуть сплачувати щомісяця, згідно з виставленими залізницею рахунками.