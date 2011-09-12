«Студентський захист» здивований заявою міністерства

Громадська ініціатива “Студентський захист” заявляє, що Міністерство соціальної політики України не може на сьогодні говорити про відсутність в країні проблеми працевлаштування молоді.

Про це йдеться в коментарі координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, переданому УНІАН.

За його інформацією, у відповіді Мінсоцполітики на адресу народного депутата України Андрія ПІНЧУКА щодо вказаної проблеми сказано, що нині на законодавчому рівні питання працевлаштування молоді врегульоване. Так, за словами першого заступника міністра Василя НАДРАГИ, з метою сприяння працевлаштування молоді використовується механізм укладання угод про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням між замовниками, керівниками навчальних закладів та випускниками. Також існує механізм бронювання робочих місць відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та надання роботодавцям дотацій для працевлаштування молоді (Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю»).

За інформацією Міністерства соціальної політики, на 2011 рік заброньовано 8,3 тис. робочих місць для працевлаштування молоді і виділено з Державного бюджету України 25 млн. грн. на надання дотацій роботодавцям.

“Зрозуміло, що вищезазначені заходи аж ніяк не вирішують проблему працевлаштування молоді. Особливо дивують слова одного з керівників профільного міністерства щодо вирішення на законодавчому рівні питання працевлаштування молоді з огляду на невиконання Указу Президента України від 03.07.2008 № 616/2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді» в частині розробки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем”, – зазначив А.ЧЕРНИХ.