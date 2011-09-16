Завод будматеріалів качав газ просто на своїй території

На Тернопільщині викрили підприємство, яке, під’єднавшись до газопроводу, викрало газу на 0,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, встановлено, що службові особи приватного підприємства, яке спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, здійснювали несанкціонований відбір природного газу з газопроводу. Для цього вони врізалися до ділянки на території підприємства в обхід лічильника. У подальшому викрадене пальне на підприємстві використовували для виробництва продукції.

За висновками експертного економічного дослідження у результаті протиправного безоблікового споживання газу, який належить ВАТ «Тернопільгаз», державному підприємству було завдано збитків на 0,5 млн. грн.

За привласнення та розтрату майна слідчими УСБУ в Тернопільській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.