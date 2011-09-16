У листопаді Україну накриють відразу три штами грипу

Епідемічний сезон 2011/2012 року почнеться, швидше за все, в листопаді, повідомляє МОЗ. Поки що в Україні - традиційне зростання захворюваності на ГРВІ у зв`язку з похолоданнями на початку місяця, але за підсумками 5-11 вересня воно не перевищувало епідпорогу, розповів "Сегодня"завідувач Українським центром грипу та гострих респіраторних інфекцій Центральної СЕС Андрій Александрин.

«Про грип зараз говорити рано, тому що реєструються поодинокі випадки. Грип ми очікуємо з листопада, але ще не факт, що буде епідемія », - говорить Александрин. «Цієї осені будуть штами, які « гуляють» у нас вже третій рік, -« Каліфорнія »H1N1 і« Перс »H1N1, з`явиться також новий вірус - « Брісбен», - розповів керівник Київського центру клінічної імунології Олег Назар. - Вакцинацію почнемо в кінці вересня - початку жовтня, які саме вакцини завезуть, дізнаємося через тиждень-два ».