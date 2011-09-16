Відомий український тенісист збив на смерть людину

Відомий у минулому український тенісист Андрій Медведєв збив на смерть 28-річного чоловіка. Як повідомляє ТСН, трагедія сталася у селі Глеваха Васильківського району.

Медведєв на своєму джипі наїхав на чоловіка прямо на пішохідному переході. Від удару загиблий перелетів через дах машини і впав на асфальт.

"Після цього по ньому ще проїхалися дві машини. Чоловік загинув на місці", - розповіли у міліції.

За однією з версій, яку озвучили в обласній міліції, аварія могла статися через погану освітленість місцевості. За словами начальника прес-служби Миколи Жуковича, з цієї причини ДТП на цій ділянці дороги трапляються досить часто.

За фактом загибелі людини порушено кримінальну справу. У Медведєва взяті проби крові на наявність алкоголю.