У Львові відкриють Меморіальний комплекс тоталітарних режимів «Територія Терору».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні міська рада затвердила містобудівне обґрунтування на проектування та влаштування музейного комплексу.

Як зазначається у повідомленні, музейний комплекс розташовуватиметься у Львові на території колишньої «Пересильної тюрми №25» (на проспекті В’ячеслава Чорновола).

Концепцією музейного комплексу передбачено облаштування «алеї тоталітаризмів», «колонади тиранів», «стіни пам’яті», залізничної колії, «вагона-телятника», карти ГУЛАГу, дерев’яних бараків, сторожової вежі та інших об’єктів типового концентраційного табору.

У коментарі УНІАН мер Львова Андрій САДОВИЙ заявив, що влада міста має намір відкрити комплекс до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Ми зобов’язані до початку чемпіонату Євро-2012 відкрити першу частину цього музейного комплексу. Цей проект надто важливий для нас, щоб затягувати його реалізацію», - зазначив А.САДОВИЙ.