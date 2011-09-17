Янукович схвалив графік скорочення закупівлі газу в Росії

За три роки Україна може скоротити закупівлю газу в Росії до 7 млрд куб.м. Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер»

«Ми цього року купуємо у російського «Газпрома» 40 мільярдів кубів газу. Наступного року ми купимо 27. Ми готові купити 33, але ми потім свій газ перепродамо на ринки Європи, і я переконаний, що наші російські партнери дуже уважно вивчатимуть цю ситуацію, перш ніж директивно нам щось радити в цьому випадку. Через три роки ми вийдемо на закупівлю 12 мільярдів кубів газу. З них 5 одержуватимемо з Азербайджану і 7 - з Російської Федерації», - заявив Ю.БОЙКО.

Він наголосив, що така програма скорочення закупівлі газу схвалена Президентом України і віддано конкретні доручення уряду.

«Реалізація (програми. - УНІАН) почалася з квітня», - заявив Ю.БОЙКО.